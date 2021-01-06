Англия

Наставник "шпор" прокомментировал победу в полуфинале Кубка лиги.

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуринью подвел итоги полуфинального поединка Кубка английской лиги с Брентфордом (2:0).

"Финал у нас в кармане, но до него ведь еще три месяца. Сейчас нам нужно сосредоточиться на ближайших матчах. Впереди встречи в Кубке Англии, в АПЛ, в Лиге Европы, так что о финале можно пока забыть. Но в апреле мы должны быть готовы бороться за трофей.

Сегодня мы показали не лучшую игру, иногда принимали неверные решения, делали лишние касания. Все это не позволяло нам играть быстро. Но мы контролировали игру в матче с командой, которая в следующем сезоне, как я думаю, будет выступать в Премьер-лиге", – цитирует Моуринью BBC.

На сегодняшний день Брентфорд занимает 4-е место в Чемпионшипе после 22 матчей.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Кубка английской лиги Тоттенхэм — Брентфорд.