Функционер из Манчестер Юнайтед возглавил рейтинг.
Эд Вудворд, getty images
06 января 2021, 19:45
Исполнительный директор Манчестер Юнайтед Эд Вудворд получает наибольшую зарплату среди аналогичных должностей в АПЛ, сообщает The Times.
По итогам прошлого года Вудворд заработал 3,09 миллиона фунтов, что позволило ему возглавить рейтинг и вновь обойти Леви.
Директор Тоттенхэма обошел коллегу в позапрошлом году благодаря бонусу от клуба за ввод в эксплуатацию нового стадиона.
Отметим, что лишь в последнее время утихла критика трансферной политики Манчестер Юнайтед, в большей мере достававшаяся Вудворду.
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