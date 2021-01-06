Англия

Функционер из Манчестер Юнайтед возглавил рейтинг.

Исполнительный директор Манчестер Юнайтед Эд Вудворд получает наибольшую зарплату среди аналогичных должностей в АПЛ, сообщает The Times.

По итогам прошлого года Вудворд заработал 3,09 миллиона фунтов, что позволило ему возглавить рейтинг и вновь обойти Леви.

Директор Тоттенхэма обошел коллегу в позапрошлом году благодаря бонусу от клуба за ввод в эксплуатацию нового стадиона.

Отметим, что лишь в последнее время утихла критика трансферной политики Манчестер Юнайтед, в большей мере достававшаяся Вудворду.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!

​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.