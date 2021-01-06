Англия

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В рамках поединка полуфинала английской Кубка английской лиги Манчестер Юнайтед на своем поле сразится против Манчестер Сити.

Хосеп Гвардиола доверил место в стартовом составе Александру Зинченко. Оле-Гуннар Солскьяер, в свою очередь, выпустил с первых минут Поля Погба.

Манчестер Юнайтед: Хендерсон — Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Шоу — Фред — Мактоминей, Погба — Бруну Фернандеш — Рашфорд, Мартиаль

Запасные: Де Хеа, Теллес, Байи, Туанзебе, Джеймс, Мата, Матич, Ван де Беек, Гринвуд

Манчестер Сити: Штеффен — Канселу, Стоунз, Диаш, Зинченко — Фернандиньо, Гюндоган, Де Брюйне — Марез, Стерлинг, Фоден

Запасные: Траффорд, Уокер, Жезус, Агуэро, Родри, Менди, Нмеча, Харвуд-Беллис, Мбете

Поединок Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити состоится шестого января, в 21:45 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция встречи.