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Александр Зинченко, getty images
06 января 2021, 20:55
В рамках поединка полуфинала английской Кубка английской лиги Манчестер Юнайтед на своем поле сразится против Манчестер Сити.
Хосеп Гвардиола доверил место в стартовом составе Александру Зинченко. Оле-Гуннар Солскьяер, в свою очередь, выпустил с первых минут Поля Погба.
Манчестер Юнайтед: Хендерсон — Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Шоу — Фред — Мактоминей, Погба — Бруну Фернандеш — Рашфорд, Мартиаль
Запасные: Де Хеа, Теллес, Байи, Туанзебе, Джеймс, Мата, Матич, Ван де Беек, Гринвуд
Манчестер Сити: Штеффен — Канселу, Стоунз, Диаш, Зинченко — Фернандиньо, Гюндоган, Де Брюйне — Марез, Стерлинг, Фоден
Запасные: Траффорд, Уокер, Жезус, Агуэро, Родри, Менди, Нмеча, Харвуд-Беллис, Мбете
Поединок Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити состоится шестого января, в 21:45 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция встречи.