Англия

"Красные дьяволы" вылетели из Кубка английской лиги, уступив Манчестер Сити.

Манчестер Сити оказался сильнее Манчестер Юнайтед в полуфинальном поединке Кубка английской лиги, что позволило "горожанам" выйти в заключительную стадию турнира.

Стоит отметить, что "красным дьяволам" не удалось пройти полуфинальную стадию уже четвертый раз с тех пор, как команду возглавил Оле-Гуннар Солскьяер.

Дважды МЮ не выходил в финал Кубка английской лиги, единожды в заключительную стадию Кубка Англии, а также один раз в финал Лиги Европы.

На данный момент Манчестер Юнайтед под руководством Солскьяера ни разу не выходил в финальную стадию турниров, завершая участие в полуфиналах.

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