Англия

"Шпоры" не намерены расставаться с валлийцем.

Руководство Тоттенхэма хочет продлить пребывание крайнего полузащитника Гарета Бэйла в команде, сообщает Eurosport.

Напомним, контракт валлийского футболиста принадлежит мадридскому Реалу, а за "шпор" игрок выступает на правах годичной аренды.

По данным источника, в услугах полузащитника заинтересован лично главный тренер команды Жозе Моуриньо, который рассчитывает на игрока в будущем сезоне.

Ранее сообщалось, что Реал также раздумывает над тем, чтобы предоставить Бэйлу шанс в следующем сезоне.