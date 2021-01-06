Испания

Ранее "сливочные" планировали удачно продать Бэйла в зимнее ТО.

Мадридский Реал следит за ситуацией с очередной мышечной травмой полузащитника Гарета Бэйла, играющего за Тоттенхэм на правах аренды.

Соглашение 31-летнего валлийца рассчитано до конца сезона-2021/22. По контракту "сливочные" должны выплатить Бэйлу еще около 40 млн евро.

В Реале рассчитывали, что удачная игра Бэйла за Тоттенхэм позволит расстаться с футболистом на выгодных условиях.

Теперь же, по информации As, в Реале начинают думать о том, что Бэйл проведет следующий сезон в составе "королевского" клуба. Отмечается, что сам Бэйл не против воспользоваться еще одним шансом проявить себя в составе "сливочных".

Однако проблема заключается в том, что Реал планировал избавиться от огромной зарплаты Бэйла, с целью попытки подписания форварда ПСЖ Килиана Мбаппе.

Ранее сообщалось, что Реал боится не получить предложений по Бэйлу в летнее ТО.