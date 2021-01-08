Англия

Французский клуб может усилиться еще одним центрбеком из чемпионата Англии.

Центральный защитник Кристал Пэлас Мамаду Сахо в ближайшем будущем может перебраться во французскую Лигу 1.

Как сообщает журналист Николо Скира, в подписании 30-летнего футболиста заинтересована Ницца.

Отмечается, что руководство французского клуба уже начало вести переговоры о потенциальном переходе Сахо, чей контракт с Кристал Пэлас истекает летом 2021 года.

В текущем сезоне французский центрбек провел в футболке "орлов" шесть матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.

Напомним, ранее Ницца уже усилилась центральным защитником из АПЛ, подписав на правах арендного соглашения Вильяма Салиба из лондонского Арсенала.