Защитник проведет остаток сезона в Ницце.
Вильям Салиба, фото getty images
04 января 2021, 22:35
Вильям Салиба на правах арендного соглашения отправился в Ниццу до конца сезона, сообщает официальный сайт Арсенала.
Технический директор Эду сказал: "Уильям Салиба — игрок с огромным талантом и потенциалом. Мы уверены, что у него будет отличная карьера с нами, но мы должны помнить, что ему всего 19 лет, и у него еще много времени впереди".
За переход Салиба летом 2019 года Арсенал заплатил Сент-Этьену сумму в 30 млн евро, согласно данным портала Transfermarkt.
Ранее сообщалось, что сделка не подразумевает возможность выкупа центрального защитника французским клубом.
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