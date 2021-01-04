Англия

Защитник проведет остаток сезона в Ницце.

Вильям Салиба на правах арендного соглашения отправился в Ниццу до конца сезона, сообщает официальный сайт Арсенала.

Технический директор Эду сказал: "Уильям Салиба — игрок с огромным талантом и потенциалом. Мы уверены, что у него будет отличная карьера с нами, но мы должны помнить, что ему всего 19 лет, и у него еще много времени впереди".

За переход Салиба летом 2019 года Арсенал заплатил Сент-Этьену сумму в 30 млн евро, согласно данным портала Transfermarkt.

Ранее сообщалось, что сделка не подразумевает возможность выкупа центрального защитника французским клубом.

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