Англия

Игрок Лестера на полтора процента опередил коллегу из АПЛ.

Голкипер Лестера Каспер Шмейхель выиграл в номинации лучшего футболиста Дании в прошедшем 2020-м году, сообщает Spillerforeningen.

По данным источника, вратарь сумел набрать 36,5 процентов от общего числа голосов. На втором месте идет хавбек Саутгемптона Пьер-Эмиль Хейбьерга (35%), а на третьем — защитник Милана Симон Кьер (28,5%).

Для 34-летнего Шмейхеля это третья подобная награда — до этого он становился лучшим в 2016 и 2019 годах.

Ранее сообщалось, что Лестер принял решение продлить контракт с защитником Джонни Эвансом.