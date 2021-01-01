Англия

Новое соглашение североирландца с "лисами" рассчитано до 2023 года.

Лестер на своем официальном сайте объявил о продолжении сотрудничества с центральным защитником Джонни Эвансом.

32-летний североирландец подписал с "лисами" новый контракт, который будет рассчитан до 2023 года. Финансовые детали сделки не уточняются.

#Evans2023 ✍️



In case you missed it ⏬ — Leicester City (@LCFC) January 1, 2021

Напомним, Джонни Эванс выступает за Лестер с лета 2018 года. В текущем сезоне он провел 15 матчей во всех турнирах, в которых отдал одну результативную передачу и заработал пять предупреждений.

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