Лестер на своем официальном сайте объявил о продолжении сотрудничества с центральным защитником Джонни Эвансом.

32-летний североирландец подписал с "лисами" новый контракт, который будет рассчитан до 2023 года. Финансовые детали сделки не уточняются.

#Evans2023 ✍️



In case you missed it ⏬