Новое соглашение североирландца с "лисами" рассчитано до 2023 года.
Джони Эванс, Getty Images
01 января 2021, 11:30
Лестер на своем официальном сайте объявил о продолжении сотрудничества с центральным защитником Джонни Эвансом.
32-летний североирландец подписал с "лисами" новый контракт, который будет рассчитан до 2023 года. Финансовые детали сделки не уточняются.
Напомним, Джонни Эванс выступает за Лестер с лета 2018 года. В текущем сезоне он провел 15 матчей во всех турнирах, в которых отдал одну результативную передачу и заработал пять предупреждений.
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