Англия

"Молотобойцы" заинтересованы в услугах француза.

Руководство Вест Хэма хочет в ближайшее время пригласить в команду нападающего Челси Оливье Жиру, сообщает Eurosport.

По данным источника, "молотобойцы" видят во французском футболисте потенциальную замену форварду Себастьяну Алле, который вскоре может покинуть клуб.

Отмечалось, что Алле в ближайшее время может перейти в Аякс, так как амстердамцы предложили за игрока 23 миллиона фунтов.

Ранее сообщалось, что Жиру может переехать в Италию, где в его услугах заинтересованы Ювентус и Интер.