Италия

Французский форвард хочет остаться в Челси.

Ювентус и Интер заинтересованы в подписании нападающего Челси Оливье Жиру. Об этом сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, оба итальянских клуба связались с агентом 34-летнего француза Майклом Мануэлло, чтобы оценить вероятность возможного осуществления трансфера в зимнее трансферное окно.

Однако отмечается, что сам Жиру не намерен пока менять клубную прописку, предпочитая остаться в лондонском Челси.

В текущем сезоне опытный форвард провел в футболке "пенсионеров" 15 поединков во всех турнирах, в которых забил 9 голов.

Ранее уже сообщалось, что Оливье Жиру не покинет стан Челси до конца текущего сезона. Напомним, что именно тогда его контракт с "синими" подходит к своему завершению.

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