Англия

"Канониры" обратили внимание на другого немца.

Руководство Арсенала рассматривает вариант с приобретением полузащитника ПСЖ Юлиана Дракслера, сообщает Bild.

По данным источника, футболист парижан остается запасным вариантом для лондонцев. В приоритете у "канониров" хавбек Боруссии Д Юлиан Брандт.

Отмечается, что Арсенал ведет переговоры с Брандтом, но если они сорвутся, то англичане обратятся к Дракслеру, контракт которого истекает будущим летом.

Ранее в стане Боруссии Д опровергли, что "канониры" уже сейчас сделали конкретное предложение по полузащитнику.