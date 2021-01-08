Англия

Спортивный директор Боруссии Д прокомментировал возможный уход немецкого хавбека в другой клуб этой зимой.

В зимнее трансферное окно Арсенал планирует усилить позицию атакующего полузащитника, а одним из потенциальных новичков "канониров" пресса называла игрока дортмундской Боруссии Юлиана Брандта.

Несмотря на это, спортивный директор Боруссии Д Михаэль Цорк заявил, что конкретных предложений и какого-либо интереса со стороны лондонского клуба к 24-летнему футболисту нет.

"На данный момент на нашем столе нет никаких предложений. Мы ничего не можем поделать с постоянно распространяющимися слухами, которые просто не отражают действительность. В настоящее время интереса нет", — приводит слова Цорка журналист Фабрицио Романо.

В текущем сезоне Юлиан Брандт провел 22 поединка в футболке "шмелей" во всех турнирах, в которых ему удалось отличиться одним взятием ворот и одной результативной передачей.

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