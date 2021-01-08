Хорват может оказаться в АПЛ.
Иван Перишич, getty images
08 января 2021, 16:59
Руководство Тоттенхэма заинтересовано в услугах крайнего полузащитника Интера Ивана Перишича, утверждает FootMercato.
По данным источника, лондонцы уже начали переговоры с итальянцами, и намерены арендовать хорватского футболиста до конца сезона.
В текущем сезоне Перишич провел 21 поединок во всех турнирах, забив два гола и отдав две результативные передачи.
Ранее сообщалось, что Интер уже нашел замену вингеру в лице фулбэка Челси Маркоса Алонсо.