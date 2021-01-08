Англия

Хорват может оказаться в АПЛ.

Руководство Тоттенхэма заинтересовано в услугах крайнего полузащитника Интера Ивана Перишича, утверждает FootMercato.

По данным источника, лондонцы уже начали переговоры с итальянцами, и намерены арендовать хорватского футболиста до конца сезона.

В текущем сезоне Перишич провел 21 поединок во всех турнирах, забив два гола и отдав две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Интер уже нашел замену вингеру в лице фулбэка Челси Маркоса Алонсо.