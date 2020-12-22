Италия

Испанский фулбек подходит под схему 3-5-2, которую задействует Антонио Конте.

Полузащитник Интера Иван Перишич в зимнее трансферное окно может сменить клубную прописку. Об этом сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, на его замену "нерадзурри" рассматривают вариант с подписанием крайнего защитника Маркоса Алонсо, который, по мнению главного тренера Антонио Конте, идеально впишется в его схему игры 3-5-2.

Наставник Интера высоко оценивает способности 29-летнего испанца еще с тех времен, когда он работал с ним в Челси. На данном этапе руководство миланского клуба ведет работу над совершением трансфера.

Поспособствовать успешному заключению сделки может потеря Маркосом Алонсо места в основном составе "пенсионеров". В текущем сезоне он провел всего три поединка в футболке лондонского Челси, в которых заработал одну желтую карточку.

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