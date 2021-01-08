Англия

"Дрозды" оформили трансфер шотландца.

Официальный сайт Вест Бромвича сообщает, что клуб завершил трансфер экс-футболиста Вест Хэма Роберта Снодграсса.

Ранее СМИ отмечали, что опытный шотландский футболист подпишет с "дроздами" контракт на полтора года.

В текущем сезоне английской Премьер-лиги Снодграсс вышел на поле всего в трех поединках, не отличившись результативными действиями.

Ранее главный тренер Вест Брома Сэм Аллардайс заявил, что команда вылетит из АПЛ, если не укрепит состав в текущее трансферное окно.