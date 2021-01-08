Француз повредил подколенное сухожилие.
Нголо Канте, Getty Images
08 января 2021, 20:29
Полузащитник лондонского Челси Нголо Канте из-за травмы пропустит два ближайших поединка "синих".
У французского полузащитника небольшое повреждение подколенного сухожилия, об этом сообщает Sky Sports.
Таким образом, хавбек пропустит кубковую встречу с Моркамом и гостевой поединок английского чемпионата против Фулхэма.
В текущем сезоне Канте отыграл в 17-ти матчах АПЛ.
Ранее главный тренер "синих" Фрэнк Лампард заявлял, что и у полузащитника клуба Хакима Зийеха травма подколенного сухожилия.