Англия

Француз повредил подколенное сухожилие.

Полузащитник лондонского Челси Нголо Канте из-за травмы пропустит два ближайших поединка "синих".

У французского полузащитника небольшое повреждение подколенного сухожилия, об этом сообщает Sky Sports.

Таким образом, хавбек пропустит кубковую встречу с Моркамом и гостевой поединок английского чемпионата против Фулхэма.

В текущем сезоне Канте отыграл в 17-ти матчах АПЛ.

Ранее главный тренер "синих" Фрэнк Лампард заявлял, что и у полузащитника клуба Хакима Зийеха травма подколенного сухожилия.