Вест Хэм собирается оформить трансфер нападающего Лиона Муссы Дембеле, сообщает портал Football Insider.

Тем не менее, как утверждает источник, французский нападающий не хочет переходить в стан лондонской команды.

В нынешнем сезоне на счету Дембеле 16 матчей во французской Лиге 1, в которых он сумел отличиться лишь одним точным ударом.

"Молотобойцы", к слову, расстались со своим самым дорогостоящим нападающим, Себстьяном Алле, и нуждаются в новом игроке.

Напомним, что Атлетико хочет заменить ушедшего Диего Косту Муссой Дембеле.