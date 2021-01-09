"Молотобойцы" хотят подписать французского нападающего, но он не отвечает взаимностью.
Мусса Дембеле, getty images
09 января 2021, 19:43
Вест Хэм собирается оформить трансфер нападающего Лиона Муссы Дембеле, сообщает портал Football Insider.
Тем не менее, как утверждает источник, французский нападающий не хочет переходить в стан лондонской команды.
В нынешнем сезоне на счету Дембеле 16 матчей во французской Лиге 1, в которых он сумел отличиться лишь одним точным ударом.
"Молотобойцы", к слову, расстались со своим самым дорогостоящим нападающим, Себстьяном Алле, и нуждаются в новом игроке.
Напомним, что Атлетико хочет заменить ушедшего Диего Косту Муссой Дембеле.