Англия

"Молотобойцы" хотят подписать французского нападающего, но он не отвечает взаимностью.

Вест Хэм собирается оформить трансфер нападающего Лиона Муссы Дембеле, сообщает портал Football Insider.

Тем не менее, как утверждает источник, французский нападающий не хочет переходить в стан лондонской команды.

В нынешнем сезоне на счету Дембеле 16 матчей во французской Лиге 1, в которых он сумел отличиться лишь одним точным ударом.

"Молотобойцы", к слову, расстались со своим самым дорогостоящим нападающим, Себстьяном Алле, и нуждаются в новом игроке.

Напомним, что Атлетико хочет заменить ушедшего Диего Косту Муссой Дембеле.