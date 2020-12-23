Франция

Футболист получил неприятное повреждение.

Нападающий французского Лиона Мусса Дембеле сломал руку на тренировке. Об этом сообщил тренер клуба Руди Гарсия.

"Тиаго Мендеш вернулся к тренировкам, а Жан Лукас выбыл из-за травмы. Мусса Дембеле также не сыграет в ближайшем матче. Он сломал руку на тренировке. Очень надеюсь, что он выбыл не на долго", — сказал Гасия пресс-службе клуба.

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Ближайший матч Лион проведет против Нанта 23-го декабря. Начало игры — в 22:00 по киевскому времени.

Что касается Дембеле, то на счету форварда 21 матч за клуб во всех турнирах, в которых он забил пять голов.

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