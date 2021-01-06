Испания

Мадридский клуб испытывает кадровый голод в нападении, после ухода опытного испанского футболиста.

Как сообщает французский ресурс FootMercato, мадридский Атлетико вышел на контакт с Лионом, поинтересовавшись возможностью трансфера нападающего "детей" Мусса Дембеле.

"Матрасники" оказались в непростой кадровой ситуации относительно игроков линии атаки, которая возникла на фоне ухода из команды Диего Косты, поэтому уже в зимнее трансферное окно клуб надеется подыскать замену опытному испанцу.

Дембеле является неплохой кандидатурой на данную позицию, ведь в предыдущие два сезона в Лионе становился лучшим бомбардиром в команде, однако текущий футбольный год для него проходит крайне неудачно. Наставник французской команды Руди Гарсия перестал видеть футболиста в основном составе, что является серьезной мотивацией для 24-летнего игрока отправится на поиски нового места работы.

Текущая трансферная стоимость французского нападающего составляет 40 млн евро, согласно данным портала Transfermarkt, однако помочь своей команде в ближайшее время он не будет иметь возможности по причине перелома руки.

В нынешнем сезоне на счету Дембеле 16 матчей (670 минут) во французской Лиге 1, в которых он сумел отличиться лишь одним точным ударом.

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