Англия

Полузащитник может сменить клубную прописку.

Фернандиньо востребован среди многих европейских и бразильских клубов. Об этом Globo Esporte рассказал агент футболиста.

"Мы получили несколько предложений как от бразильских, так и от европейских клубов. Наверное, скоро Фернандиньо примет финальное решение.

Он любит Атлетико Паранаэнсе, а у меня прекрасные отношения с президентом этого клуба, мы часто с ним общаемся, но не о трансферах", — сказал Джованни Бранкини.

Фернандиньо перешел в Манчестер Сити в 2013 году из Шахтера. С тех пор он выиграл 11 трофеев с "горожанами", среди которых – три чемпионских титула.

Напомним, что среди претендентов на бразильского полузащитника называли Галатасарай.