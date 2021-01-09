Полузащитник может сменить клубную прописку.
Фернандиньо, getty images
09 января 2021, 20:59
Фернандиньо востребован среди многих европейских и бразильских клубов. Об этом Globo Esporte рассказал агент футболиста.
"Мы получили несколько предложений как от бразильских, так и от европейских клубов. Наверное, скоро Фернандиньо примет финальное решение.
Он любит Атлетико Паранаэнсе, а у меня прекрасные отношения с президентом этого клуба, мы часто с ним общаемся, но не о трансферах", — сказал Джованни Бранкини.
Фернандиньо перешел в Манчестер Сити в 2013 году из Шахтера. С тех пор он выиграл 11 трофеев с "горожанами", среди которых – три чемпионских титула.
Напомним, что среди претендентов на бразильского полузащитника называли Галатасарай.