Бразильский полузащитник может покинуть Манчестер Сити.
Фернандиньо,, фото getty images
18 сентября 2020, 12:30
Галатасарай определил Фернандиньо в качестве приоритетного трансфера в текущее трансферное окно, сообщает FutbolArena со ссылкой на BeIN Sports.
Однако непонятно, заинтересует ли такой вариант продолжения карьеры бразильского полузащитника, ведь Галатасарай не квалифицировался в Лигу чемпионов.
Фернандиньо провел 314 поединков за Манчестер Сити, в которых отметился 23 забитыми голами и 26 ассистами.
Напомним, что ранее Фернандиньо вошел в ТОП-5 лучших бразильцев в истории АПЛ.