Турция

Бразильский полузащитник может покинуть Манчестер Сити.

Галатасарай определил Фернандиньо в качестве приоритетного трансфера в текущее трансферное окно, сообщает FutbolArena со ссылкой на BeIN Sports.

Однако непонятно, заинтересует ли такой вариант продолжения карьеры бразильского полузащитника, ведь Галатасарай не квалифицировался в Лигу чемпионов.

Фернандиньо провел 314 поединков за Манчестер Сити, в которых отметился 23 забитыми голами и 26 ассистами.

Напомним, что ранее Фернандиньо вошел в ТОП-5 лучших бразильцев в истории АПЛ.