Англия

Наставник Манчестер Юнайтед оценил игру его подопечных в кубковом матче против Уотфорда.

В рамках 1/32 финала Кубка Англии Манчестер Юнайтед на своем поле принимал представителя Чемпионшипа — Уотфорд. Одержав скромную победу (1:0) за счет раннего гола Скотта Мактоминея, "красные дьяволы" сумели продлить свое участие в данном турнире, по крайней мере, еще на один раунд.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Солскьяер был доволен выступлением своей команды, несмотря на малое число забитых мячей, о чем рассказал в своем послематчевом интервью.

"Мы прошли в следующий раунд — это главное, — считает наставник "Красных дьяволов", — Удалось ярко начать поединок, что даже для меня стало неожиданностью. У нас было очень много замен в стартовом составе, поэтому я и подумать не мог, что парни так быстро сыграются вместе.

К сожалению, начиная от середины первого тайма, мы начали слишком усложнять свою игру, поэтому неоднократно получали контратаки. Когда на твою команду бегут Андре Грей или Исмаила Сарр становится действительно страшно. Впрочем, оборона хорошо ставила блок".

Единственный забитый мяч в поединке оказался на счету Скотта Мактоминея, которому Солскьяер доверил капитанскую повязку в отчетной встрече: "Он показывает феноменальные темпы роста. Мне было интересно, как он поведет себя в роли лидера команды. Он справился с этой задачей отлично. Скотт и так, зачастую, выступает ведущим игроком на поле, но сегодня мы попробовали дать ему официальный статус.

Мы доверяем нашим молодым футболистам, поэтому данный выбор не мог казаться странным. Может ли он забивать больше голов? Естественно! У него прекрасная скорость, прыжок и выбор позиции. Он не просто может, он должен забивать больше!".

В отчетном поединке также произошло и возвращение на футбольное поле Джесси Лингарда: "Он долго отсутствовал, поэтому под конец игры начал сильно уставать, хотя поединок начал неплохо".

Также, в конце первого тайма случился неприятный эпизод с повреждением Эрика Байи, которого сразу же заменил Гарри Магуайр. Солскьяер заверил, что сотрясения мозга у игрока его команды не было, однако необходимость глубокого обследования отрицать не стал: "Очевидно, что проблема была в шее, именно там он испытывал боль. Продолжать игру он не мог. Считаю, что правильным будет дождаться финальных результатов обследования".

Уже через несколько дней, 12 января, Манчестер Юнайтед ожидает гостевая игра против Бернли, к которой главный тренер "Красных дьяволов" надеется подготовить новую порцию футболистов: "Несколько игроков из игры против Уотфорда, вероятно, сыграют и против Бернли, но я также смотрю и в сторону тех футболистов, кто сегодня получил отдых.

Мои помощники делают просто фантастическую работу по восстановлению игроков. Сейчас очень тяжелые времена, поэтому их работа просто неоценима".

Напомним, что в этом же раунде Кубка Англии Арсенал с трудом справился с Ньюкаслом.