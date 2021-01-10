Англия

Наставник приазовцев прокомментировал контрольную игру.

Главный тренер Мариуполя Остап Маркевич прокомментировал товарищеский матч против Слована (1:3).

"Оцениваю эту игру позитивно. Мы ее провели на хорошем уровне. Конечно, было видно, что кондиций нам еще не хватает для того, чтобы соревноваться с такой командой как Слован. Это участник Лиги Европы, плюс эта команда находится уже на завершающем этапе подготовки – через неделю у них официальная игра. Поэтому в плане готовности были немного не в равных условиях. Но, повторюсь, игра мне понравилась. Думаю, мы на правильном пути.

Будем смотреть игру и разбирать ошибки. Сегодня у нас были совсем молодые ребята в линии обороны, которые еще не играли на таком уровне. Они пришли из молодежного футбола. Где-то из-за этого мы ошибались сзади, но в атакующих действиях, считаю, мы неплохо выглядели.

Дебют Драмбаева и Мельниченко? Очень хорошо. Уверен, по прошествии времени они будут очень полезны нашей команды. Думаю, пригласив их, мы не ошиблись", — сказал тренер официальному сайту Мариуполя.

Ранее сообщалось, что Мариуполь покинул нападающий Станислав Библик.