Украина

Молодой форвард вернулся в Шахтер.

Нападающий Станисла Библик покинул расположение Мариуполя, за который он выступал на правах арендного соглашения. Об этом сообщает пресс-служба "азовцев".

Таким образом, 19-летний украинец возвращается в донецкий Шахтер, с которым у него подписан контракт.

Библик выступал защищал цвета Мариуполя с января 2020 года. С того момента он провел всего три поединка в рамках украинской Премьер-лиги.

Напомним, ранее Мариуполь подписал защитника Шахтера Александра Драмбаева на правах аренды.