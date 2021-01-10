Англия

Тренер высказал свое мнение о игре защитника.

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола дал свою оценку работе в команде защитника Рубена Диаша.

"Он парень, который может играть каждые три дня. Он сразу же восстанавливается, его способности невероятны, как и его понимание игры. Он хочет учиться, и все мы были впечатлены тем, как он каждый день заботится о своем теле и душе. Мы были очень удивлены.

На следующий день после игры — 8.30 утра в спортзале. Он делает свой распорядок дня, отлично ест. Он живет 24 часа своей профессией. Могу заверить вас, что мы подписали одного невероятного игрока на следующие пять, шесть, семь лет. Это нелегко найти", — цитирует Гвардиолу FourFourTwo.

Ранее испанский специалист прокомментировал выход его команды в очередной финал Кубка Лиги.