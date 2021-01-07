Англия

Наставник "горожан" поделился мыслями о победе над Манчестер Юнайтед в полуфинале Кубка английской лиги.

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола подвел итоги полуфинального поединка Кубка английской лиги против Манчестер Юнайтед (2:0).

"Команда готова, мы провели отличный матч. Мы немного отдали инициативу во втором тайме из-за усталости после матча на Стэмфорд Бридж, но команда с таким характером способна на невероятные вещи.

Это не Лига чемпионов, но выйти в финал Кубка лиги четыре раза подряд – впечатляющее достижение.

Я думаю, что мы впервые забили после стандартного положения. Мы были близки ранее, а сегодня сумели сделать это дважды.

Стабильность очень важна. У нас не было полноценной предсезонной подготовки, и поэтому понадобилось чуть больше времени. Но, считаю, мы уже набрали форму.

В финале мы сыграем должным образом, тем более он состоится не на следующей неделе. Мы будем в лучшей форме. Тоттенхэм – отличная команда, но мы пока о ней не думаем", – приводит слова Гвардиолы BBC со ссылкой на Sky Sports.

Ранее наставник Манчестер Сити рассказал о тяжелых отношениях с бывшими партнерами по Олимпийской сборной Испании.