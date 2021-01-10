Похоже, Вест Хэму придется искать другую замену Алле, перешедшему в Аякс.
Эдди Нкетиа, Getty Images
10 января 2021, 16:23
Арсенал в зимнее трансферное окно не планирует продавать своего нападающего Эдди Нкетиа, который не является игроком основного состава. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.
Ранее появлялась информация, что подписание 21-летнего англичанина рассматривает Вест Хэм, который находится в поисках замены Себастьяну Алле.
В январе этого года французский форвард покинул стан "молотобойцев" и подписал контракт с амстердамским Аяксом.
Ожидается, что Арсенал не захочет отпускать Эдди Нкетиа нынешней зимой, поэтому Вест Хэму придется рассмотреть другие варианты усиления позиции центрфорварда.
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