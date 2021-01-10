Англия

"Горожане" одолели Бирмингем, а "пенсионеры" разгромили Моркам.

Завершился очередной поединок 1/32 Кубка Англии, в котором Манчестер Сити сошелся в домашнем противостоянии с Бирмингемом.

"Горожане" подтвердили статус фаворитов и одержали уверенную победу над аутсайдером Чемпионшипа, отправив в его ворота три безответных мяча.

Манчестер Сити — Бирмингем 3:0

Голы: Бернарду Силва, 8, 15, Фоден, 33

Манчестер Сити: Стеффен – Менди, Диаш (Стоунз, 46), Уокер, Канселу (Харвуд-Беллис, 46) – Родри (Фернандиньо, 67), Силва, Де Брюйне (Нмеча, 46) – Жезус (Делап, 75), Фоден, Марез

Обошлось без сенсаций и в параллельном матче турнира, в котором Челси принимал на своем поле команду четвертого по силе дивизиона Англии — Моркам.

Подопечные Фрэнка Лампарда пробились в следующую стадию Кубка Англии благодаря разгромной победе со счетом 4:0.

Интересно, что Вернеру и Хаверцу удалось прервать свои безголевые серии, а Кепа сумел оставить свои ворота в неприкосновенности.

Челси — Моркам 4:0

Голы: Маунт, 18, Вернер, 44, Хадсон-Одои, 49, Хавертц, 85.

Челси: Аррисабалага – Аспиликуэта, Зума (Томори, 80), Рюдигер, Эмерсон – Хавертц, Гилмор, Маунт (Абрахам, 74) – Зиеш (Пулишич, 68), Вернер (Жиру, 68), Хадсон-Одои (Анджорин, 80)