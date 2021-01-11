Англия

Наставник прокомментировал матч против Бирмингема.

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола дал свою оценку поединку Кубка Англии против Бирмингема (3:0).

"Первая задача решена. Мы задействовали ряд молодых игроков и прошли в следующий раунд. Если отследить траекторию движения команды после моего прихода, то можно увидеть, что мы не отнеслись наплевательски ни к одному матчу. Вот почему мы в четвертом финале Кубка лиги подряд, вот почему мы выиграли Кубок Англии два сезона назад и вышли в полуфинал в прошлом.

Мы стараемся выиграть каждый матч. Если игроки более-менее свежие, то я стараюсь их привлечь к этому", — цитирует слова Гвардиолы официальный сайт Манчестер Сити.

Ранее испанский специалист высказал свое мнение о работе защитника команды Рубена Диаша.