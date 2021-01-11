Англия

Защитник сумел набрать неплохую форму в новом сезоне.

По информации всемирно известного ресурса The Athletic, центральный защитник лондонского Арсенала Роб Холдинг дал согласие на продление отношений с клубом, несмотря на то, что его действующий контракт подходит к концу лишь летом 2023 года.

В конце прошлого сезона слухи связывали английского футболиста с Ньюкаслом, в который якобы планировалась его аренда из-за недостаточной игровой практики в обойме "канониров", однако в новом футбольном году ситуация наладилась для Холдинга наилучшим образом.

25-летний центральный защитник является важной единицей в обороне команды Артеты, и уже успел принять участие в 18 поединках (1528 минут), оформив один результативный пас.

Портал Transfermarkt оценивает его текущую трансферную стоимость в 12 млн евро, что в 4 раза больше, чем Арсенал заплатил за него летом в 2016 года, в момент перехода из Болтона.

Согласно данным источника, клуб опубликует официальную информацию о переговорах в ближайшую неделю.

Следующий матч лондонского клуба, с потенциально возможным участием в нем Холдинг, пройдет 14 января, когда "канониры" дома сыграют против Кристал Пэлас.