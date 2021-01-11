Англия

Главный тренер "шпор" хочет заполучить бразильца.

Жозе Моуриньо хочет, чтобы Тоттенхэм подписал защитника Реала Эдера Милитана, сообщает Mundo Deportivo.

Источник утверждает, что "Королевский клуб" открыт к продаже бразильца и готов отпустить его за 25 миллионов фунтов.

Жозе Моуриньо считает, что "шпорам" необходимо укрепить центр обороны и видит в 22-летнем игроки идеальную кандидатуру.

В прошлом сезоне Эдер Милитан провел 20 поединков, в которых не смог отметиться результативными действиями. В текущем же на его счету лишь три игры.

Напомним, что на бразильского защитника также претендует другой представитель АПЛ — Ливерпуль.