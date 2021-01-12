Голкипер манкунианского клуба жаждет выиграть английский чемпионат.
Давид Де Хеа, Getty Images
12 января 2021, 14:00
Вратарь Манчестер Юнайтед Давид Де Хеа поделился мыслями об успехах "красных дьяволов" в последних сезонах АПЛ.
"Я сражался за титул АПЛ еще несколько сезонов, когда тренером был сэр Алекс Фергюсон. По-моему, прошло уже довольно много времени. Нам нельзя упускать этот шанс.
Манчестер Юнайтед должен быть очень сконцентрирован в оставшихся поединках и пытаться победить в каждом из них. Если мы будем сильны физически и ментально, то сможем побороться за трофей Премьер-лиги", – цитирует Де Хеа официальный сайт Манчестер Юнайтед.
Ранее сообщалось, что Давид Де Хеа побил многолетний рекорд Роя Кина.