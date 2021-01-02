Испанский голкипер вошел в историю Манчестер Юнайтед.
Давид Де Хеа, getty images
02 января 2021, 08:24
Давид Де Хеа в рамках семнадцатого тура АПЛ провел полный поединок против Астон Виллы , который стал для него 327 за Манчестер Юнайтед в чемпионате.
Как сообщает Daily Star, испанский голкипер стал рекордсменом по играм среди футболистов не из Великобритании.
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Ранее первую позицию удерживал ирландец Рой Кин — его достижение держалось пятнадцать лет.
Среди всех футболистов Давид Де Хеа находится на пятом месте, уступая Уэйну Руни (393), Гари Невиллу (400), Полу Скоулзу (499) и Райану Гиггзу (632).