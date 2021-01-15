Узнайте, кто покажет поединок чемпионата Англии.
Ливерпуль - Манчестер Юнайтед, Getty Images
15 января 2021, 12:15
В рамках 19-го тура английской Премьер-лиги Ливерпуль на Энфилде примет Манчестер Юнайтед.
"Красные дьяволы" — лидеры турнирной таблицы. Ливерпуль, в свою очередь, идет на втором месте.
Поединок начнется 17 января. Начало игры — в 18:30. В прямом эфире его будет транслировать телеканал Setanta Sports.
Кроме того, на Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция, а по окончании матча на нашем сайте будет доступно видео лучших моментов игры.