Англия

Габонец признал, что у него проблемы с игровой формой.

Нападающий Арсенала Пьер-Эмерик Обамеянг заявил, что недоволен своей формой в текущем сезоне.

"С начала этой кампании я много боролся с проблемами, но это часть футбола. Команда отдала много сил ради победы в Кубке Англии и попадания в Лигу Европы прошлым летом.

У всех бывают взлеты и падения. Я продолжаю бороться изо всех сил, но сейчас выступаю далеко не лучшим образом. Уверен, что смогу все исправить", — цитирует Обамеянга Sky Sports.

Футболист провел за "канониров" 18 матчей во всех турнирах в текущем сезоне, в которых забил всего шесть голов.

Ранее сообщалось, что Арсенал намерен летом приобрести полузащитника Шахтера Манора Соломона.