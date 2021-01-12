Англия

Израильский полузащитник может перебраться в АПЛ.

Арсенал заинтересован в подписании Манора Соломона и готовится сделать предложение в летнее трансферное окно, сообщает The Guardian.

Источник утверждает, что представители "канониров" уже провели переговоры с окружением футболиста относительно возможного перехода.

В текущем сезоне Соломон провел 17 поединков в футболке Шахтера, в которых отметился пятью голами и результативной передачей.

Соглашение израильского полузащитника с чемпионом Украины действительно до лета 2023-го года.

Недавно сам Манор Соломон заявил, что не торопится покидать Украину в ближайшее время.

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