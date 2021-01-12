Израильский полузащитник может перебраться в АПЛ.
Манор Соломон, getty images
12 января 2021, 21:27
Арсенал заинтересован в подписании Манора Соломона и готовится сделать предложение в летнее трансферное окно, сообщает The Guardian.
Источник утверждает, что представители "канониров" уже провели переговоры с окружением футболиста относительно возможного перехода.
В текущем сезоне Соломон провел 17 поединков в футболке Шахтера, в которых отметился пятью голами и результативной передачей.
Соглашение израильского полузащитника с чемпионом Украины действительно до лета 2023-го года.
Недавно сам Манор Соломон заявил, что не торопится покидать Украину в ближайшее время.
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