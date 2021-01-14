Англия

Наставник Тоттенхэма подвел итоги неудачного для его команды поединка против Фулхэма.

Лондонский Тоттенхэм сумел провести перенесенный домашний поединок против Фулхэма, который не состоялся в преддверии Нового года из-за вспышки коронавируса COVID-19 в составе "коттеджеров", однако набрал по его завершению лишь один балл. "Шпоры" начали игру с раннего гола Кейна, однако не сумели удержать преимущество в концовке (1:1).

Тоттенхэм — Фулхэм 1:1 Видео голов и обзор матча

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуриньо был разочарован фактом очередной потери важных очков со стороны его команды, поэтому на послематчевой пресс-конференции не стал особо выделять положительные моменты в действиях своей команды.

"Как обычно, у нас было достаточно шансов для того, чтобы закончить игру еще в первом тайме. Еще больше возможностей — после перерыва, после чего произошла ошибка в обороне, и мы пропустили нелепый мяч.

Соперники во втором тайме старались играть более напористо, поэтому им больше удавалось сделать перемещений по нашей половине. Льорис, к сожалению, не смог спасти нас в нужный момент".

Уже в воскресенье, 17 января, в 16:15 по киевскому времени, команду Моуриньо ожидает гостевой поединок против Шеффилд Юнайтед, который одержал свою первую победу в сезоне лишь в недавней игре против Ньюкасла (1:0).

Наставник "шпор" призывает опасаться "клинков": "Я прекрасно знаю о их прошлых результатах, но не смотрю на них, как на команду из нижней половины турнирной таблицы. Очень хороший соперник, поэтому нам вновь будет непросто", — подытожил португальский специалист.

Тоттенхэм с 30-ю набранными очками за 17 сыгранных поединков занимает шестую строчку турнирной таблицы АПЛ.