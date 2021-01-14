Украина

Команды по разу поразили ворота друг друга.

В рамках 16-го тура английской Премьер-лиги Тоттенхэм сыграл вничью с Фулхэмом (1:1).

На 25-й минуте Харри Кейн воспользовался хорошим пасом от Регилона и открыл счет в матче.

На 74-й Фулхэм неожиданно счет сравнял. Лукман отпасовал на Кавалейру, а тот поразил ворота Льориса.

Тоттенхэм — Фулхэм 1:1

Голы: Кейн, 25 — Кавалейру, 74

Тоттенхэм: Льорис, Регилон, Санчес, Орье, Дайер, Сиссоко, Хейбьерг, Уинкс (Ламела, 75), Ндомбеле (Винисиус, 81), Сон, Кейн.

Фулхэм: Ареоля, Робинсон, Адарабиойо, Айна, Тете (Лукман, 67), Замбо-Ангисса, Х. Рид, Рид, Лофтус-Чик, Кавалейру (Камара, 86), Андерсен.

Предупреждения: Замбо-Ангисса, Хейбьерг.