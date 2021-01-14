Домашний поединок в рамках 16-го тура английской Премьер-лиги для лондонского Тоттенхэма обернулся очередной потерей очков. Команда Жозе Моуриньо сумела оформить относительно быстрый гол в противостоянии против Фулхэма, однако под конец поединка потеряла концентрацию, позволив оппонентам сравнять счет.

Смотрите видео голов и обзор матча Тоттенхэм — Фулхэм:

Тоттенхэм — Фулхэм 1:1

Голы: Кейн, 25 — Кавалейру, 74

Тоттенхэм: Льорис Орье, Санчес, Дайер, Регилон —Уинкс (Ламела, 75), Хойбьерг — Сиссоко, Ндомбеле (Винисиус, 81), Сон  Кейн.

Фулхэм: Ареол — Айна, Андерсен, Адарабиойо — Тете (Лукман, 67), Х. Рид, Замбо-Ангисса, Робинсон — Лофтус-Чик — Б. Рид, Кавалейру (Камара, 86).

Предупреждения: Замбо-Ангисса — Хойбьерг.