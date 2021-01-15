Англия

Защитник "синих" доволен своими успехами в клубе.

Защитник лондонского Челси Курт Зума поделился мыслями о своей результативности в текущем сезоне.

"Своей хорошей формой я обязан игрокам Челси. Все они очень помогают мне в технических вопросах и дают советы. Тренерский штаб стал доверять мне больше.

Моя стратегия при стандартах? На самом деле, ничего особенного. Тот, кто подает угловой, пытается найти меня своим пасом, а я знаю, что могу забить и изменить результат поединка.

Я видел, что Джон Терри написал обо мне в Инстаграм. Я догоняю его по голам. Медленно, но я продолжаю это делать. Я не ставлю себе цель забить как можно больше голов. Мне хочется проводить как можно больше матчей и завоевать трофей, потому что Челси должен это делать," – приводит слова Зума официальный сайт Челси.

Ранее сообщалось, что Курт Зума попал в сферу интересов Лестера.