"Лисы" проявляют интерес к защитнику Челси.
Курт Зума, Getty Images
29 сентября 2020, 11:52
Защитник Челси Курт Зума попал в сферу интересов Лестера, сообщает портал Le10 Sport.
"Лисы" планируют укрепить линию обороны до закрытия трансферного окна и попытаются заполучить французского центрбека. В подписании 25-летнего игрока также заинтересованы Эвертон и Тоттенхэм.
Действующий контракт Зума с Челси рассчитан до июня 2023 года.
В новом сезоне защитник провел 3 поединка в футболке "синих", отличившись одним голом.
Ранее сообщалось, что Бернли отклонил предложение Лестера по защитнику Джеймсу Тарковски.