Защитник Челси Курт Зума попал в сферу интересов Лестера, сообщает портал Le10 Sport.

"Лисы" планируют укрепить линию обороны до закрытия трансферного окна и попытаются заполучить французского центрбека. В подписании 25-летнего игрока также заинтересованы Эвертон и Тоттенхэм.

Действующий контракт Зума с Челси рассчитан до июня 2023 года.

В новом сезоне защитник провел 3 поединка в футболке "синих", отличившись одним голом.

Ранее сообщалось, что Бернли отклонил предложение Лестера по защитнику Джеймсу Тарковски.