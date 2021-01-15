Камерунский защитник может сыграть в принципиальном поединке.
Жоэль Матип, getty images
15 января 2021, 22:44
Жоэль Матип принял участие в сегодняшней тренировочной сессии Ливерпуля, сообщает журналист Джеймс Пирс.
Камерунский защитник последний раз выходил на поле три недели назад, а потому сейчас главный вопрос в его тонусе.
Оставшись практически без номинальных центральных защитников, Юрген Клопп задействовал в обороне пару Хендерсон — Фабиньо.
Матип в текущем сезоне провел 10 поединков, в которых отличился голом и двумя результативными передачами.
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