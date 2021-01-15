Англия

Камерунский защитник может сыграть в принципиальном поединке.

Жоэль Матип принял участие в сегодняшней тренировочной сессии Ливерпуля, сообщает журналист Джеймс Пирс.

Камерунский защитник последний раз выходил на поле три недели назад, а потому сейчас главный вопрос в его тонусе.

Оставшись практически без номинальных центральных защитников, Юрген Клопп задействовал в обороне пару Хендерсон — Фабиньо.

Матип в текущем сезоне провел 10 поединков, в которых отличился голом и двумя результативными передачами.

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