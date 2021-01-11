В 1/16 финала Кубка Англии помимо битвы на Олд Траффорд, гарантирована лишь одна встреча команд Премьер-лиги.
Getty Images
11 января 2021, 22:23
В четвертом раунде Кубка Англии болельщиков ждет настоящее "лакомство" – матч Манчестер Юнайтед — Ливерпуль — сообщает ВВС.
Что касается других фаворитов турнира, то им повезло со жребием гораздо больше: Манчестер Сити сыграет с Челтенхэмом, Тоттенхэм встретится с Уикомом, а Челси — с Лутоном.
Фулхэм и Бернли составили пока единственную пару представителей Премьер-лиги, а Арсенал может получить в соперники Саутгемптон, если "святые" пройдут Шрюсбери.
Все пары четвертого раунда выглядят следующим образом:
Манчестер Юнайтед — Ливерпуль
Фулхэм — Бернли
Саутгемптон / Шрюсбери — Арсенал
Челтенхэм — Манчестер Сити
Борнмут — Кроули
Суонси — Ноттингем Форест
Барнсли — Норвич
Чорли — Вулверхэмптон
Миллуолл — Бристоль Сити
Брайтон — Блэкпул
Уиком — Тоттенхэм
Шеффилд Юнайтед — Плимут
Челси — Лутон
Стокпорт /Вест Хэм — Донкастер
Брентфорд — Лестер
Эвертон — Шеффилд Уэнсдей
Матчи 1/16 финала состоятся 23-24 января.
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