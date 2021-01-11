Англия

В 1/16 финала Кубка Англии помимо битвы на Олд Траффорд, гарантирована лишь одна встреча команд Премьер-лиги.

В четвертом раунде Кубка Англии болельщиков ждет настоящее "лакомство" – матч Манчестер Юнайтед — Ливерпуль — сообщает ВВС.

Что касается других фаворитов турнира, то им повезло со жребием гораздо больше: Манчестер Сити сыграет с Челтенхэмом, Тоттенхэм встретится с Уикомом, а Челси — с Лутоном.

Фулхэм и Бернли составили пока единственную пару представителей Премьер-лиги, а Арсенал может получить в соперники Саутгемптон, если "святые" пройдут Шрюсбери.

Все пары четвертого раунда выглядят следующим образом:

Манчестер Юнайтед — Ливерпуль

Фулхэм — Бернли

Саутгемптон / Шрюсбери — Арсенал

Челтенхэм — Манчестер Сити

Борнмут — Кроули

Суонси — Ноттингем Форест

Барнсли — Норвич

Чорли — Вулверхэмптон

Миллуолл — Бристоль Сити

Брайтон — Блэкпул

Уиком — Тоттенхэм

Шеффилд Юнайтед — Плимут

Челси — Лутон

Стокпорт /Вест Хэм — Донкастер

Брентфорд — Лестер

Эвертон — Шеффилд Уэнсдей

Матчи 1/16 финала состоятся 23-24 января.

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