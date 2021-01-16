Англия

"Горожане" продемонстрировали грамотное распределение инвестиций.

Согласно сообщению информационного агентства Bloomberg, которое ссылается на исследования корпорации Sports Innovation Lab, английский Манчестер Сити был признан наиболее инновационным клубом мира.

Успех "горожан" был обеспечен благодаря их тесному взаимодействую с платформой OneFootball.

Итоговый рейтинг был составлен с учетом анализа данных по каждому отдельному клубу из топ-10 наиболее прибыльных лиг, согласно общему объему выручки. Затем, участники оценивания были распределены согласно критериев диверсификации доходов, гибкости менеджмента и способов использования технологий.

Наивысшие рейтинги получили команды, которые, к примеру, инвестировали в развитие женского спорта, проекты многоцелевого развития, собственные информационные ресурсы или венчурные фонды.

Первые шесть мест сводного рейтинга оказались за футбольными клубами, трое из которых представляют непосредственно английскую Премьер-лигу. Возглавил рейтинг Манчестер Сити, следом за которым расположился мадридский Реал.

"Covid-19 действительно обратил заставил обратить внимание на то, как команды будут бороться за болельщиков в условиях строгих ограничений на проведение спортивных мероприятий и сокращения доступа к товарам, — сказал президент Sports Innovation Lab Джош Уокер, — Многие из этих клубов имеют большую историю, а значит, они имеют также и глобальную базу поклонников по всему миру. При этом, они все равно вкладывают значительные средства в женский и молодежный спорт".

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