Согласно сообщению информационного агентства Bloomberg, которое ссылается на исследования корпорации Sports Innovation Lab, английский Манчестер Сити был признан наиболее инновационным клубом мира.

Успех "горожан" был обеспечен благодаря их тесному взаимодействую с платформой OneFootball.

Итоговый рейтинг был составлен с учетом анализа данных по каждому отдельному клубу из топ-10 наиболее прибыльных лиг, согласно общему объему выручки. Затем, участники оценивания были распределены согласно критериев диверсификации доходов, гибкости менеджмента и способов использования технологий.

Наивысшие рейтинги получили команды, которые, к примеру, инвестировали в развитие женского спорта, проекты многоцелевого развития, собственные информационные ресурсы или венчурные фонды.

Первые шесть мест сводного рейтинга оказались за футбольными клубами, трое из которых представляют непосредственно английскую Премьер-лигу. Возглавил рейтинг Манчестер Сити, следом за которым расположился мадридский Реал.

"Covid-19 действительно обратил заставил обратить внимание на то, как команды будут бороться за болельщиков в условиях строгих ограничений на проведение спортивных мероприятий и сокращения доступа к товарам, — сказал президент Sports Innovation Lab Джош Уокер, — Многие из этих клубов имеют большую историю, а значит, они имеют также и глобальную базу поклонников по всему миру. При этом, они все равно вкладывают значительные средства в женский и молодежный спорт".

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