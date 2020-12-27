Англия

Стали известны стартовые составы команд для поединка 15-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграют Ливерпуль и Вест Бромвич.

В рамках пятнадцатого труа английской Премьер-лиги действующий обладатель трофея сыграет на своем поле против Вест Бромвича.

Юрген Клопп не стал проводить глубокую ротацию стартового состава своей команды, ведь Ливерпуль был лишен необходимости проводить в середине отчетной недели матч в рамках Кубка Английской лиги. Ограничился немецкий специалист лишь возвращением Кертиса Джонса и Мохаммеда Салаха, которые отсутствовали при разгромной победе над Кристал Пэлас (7:0).

Со стороны Сэма Эллардайса наблюдаем только одну замену — удаленного в игре против Астон Виллы Ливермора сменил в центре полузащиты Робинсон.

Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд, Матип, Фабиньо, Робертсон — Джонс, Хендерсон, Вейналдум — Салах, Фирмино, Мане.

Запасные: Келлехер, Р. Уильямс, Филлипс, Н. Уильямс, Милнер, Окслейд-Чемберлен, Шакири, Минамино, Ориги.



Вест Бромвич: Джонстон — Фурлонг, Аджайи, О`Ши, Гиббс — Савьерс — Филлипс, Робинсон, Галлахер, Диангана — Грант.