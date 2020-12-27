Стали известны стартовые составы команд для поединка 15-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграют Ливерпуль и Вест Бромвич.
Кертис Джонс, Getty Images
27 декабря 2020, 17:45
В рамках пятнадцатого труа английской Премьер-лиги действующий обладатель трофея сыграет на своем поле против Вест Бромвича.
Юрген Клопп не стал проводить глубокую ротацию стартового состава своей команды, ведь Ливерпуль был лишен необходимости проводить в середине отчетной недели матч в рамках Кубка Английской лиги. Ограничился немецкий специалист лишь возвращением Кертиса Джонса и Мохаммеда Салаха, которые отсутствовали при разгромной победе над Кристал Пэлас (7:0).
Со стороны Сэма Эллардайса наблюдаем только одну замену — удаленного в игре против Астон Виллы Ливермора сменил в центре полузащиты Робинсон.
Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд, Матип, Фабиньо, Робертсон — Джонс, Хендерсон, Вейналдум — Салах, Фирмино, Мане.
Запасные: Келлехер, Р. Уильямс, Филлипс, Н. Уильямс, Милнер, Окслейд-Чемберлен, Шакири, Минамино, Ориги.
Запасные: Баттон, Иванович, Пельтер, Гросицки, Харпер, Кровинович, Эдвардс, Перейра, Остин.
Вест Бромвич: Джонстон — Фурлонг, Аджайи, О`Ши, Гиббс — Савьерс — Филлипс, Робинсон, Галлахер, Диангана — Грант.
Матч Ливерпуль — Вест Бромвич начнется в 18:30 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией
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