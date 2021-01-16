Англия

Немецкий специалист дал комментарий перед игрой против "красных дьяволов".

Юрген Клопп отдал должное Манчестер Юнайтед накануне дерби, а также предположил, что соперник может изменить схему.

"Я проработал пять лет в Англии, и Манчестер Юнайтед никогда не был аутсайдером. Это всегда хорошая команда, всегда отличные игроки, всегда действительно хорошие менеджеры и тренеры. Так было всегда, и теперь они на вершине таблицы.

Они не могут быть аутсайдерами, но мы играем дома и не считаем себя аутсайдерами или кем-то еще только потому, что они впереди нас. Мы должны доминировать в матче.

Обычно они меняют схему против нас. Они играли 10 раз с четырьмя защитниками, а против Лейпцига вышли с пятью защитниками, так что, возможно, будут изменения и в этот раз", — приводит слова Клоппа Goal.

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