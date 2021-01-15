Англия

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Солскьяер поделился ожиданиями от встречи с Ливерпулем на Энфилде.

Оле-Гуннар Солскьяер считает, что матч 19-го тура чемпионата Англии против Ливерпуля станет показателем того, насколько правомерно Манчестер Юнайтед занимает первое место в АПЛ.

"Это будет настоящей проверкой на прочность, тестом, чего мы действительно стоим, – цитирует Солскьяера Sky Sports. – Игра против Ливерпуля на Энфилде — это всегда серьезное испытание. Чтобы выиграть здесь, надо быть действительно на высочайшем уровне".

"Это хорошо, что мы находимся на вершине, а не являемся преследователями в чемпионской гонке. Хотя на лидера все настраиваются более серьезно, все хотят его победить. Но это совсем другой случай".

"Ливерпуль блестяще играет дома, поэтому наша задача — сыграть на пределе, не дать сопернику ни дюйма свободного пространства. В таких играх все решают детали, поэтому в них не бывает мелочей".

"Наша нынешняя позиция — не случайность, а результат упорной работы. Мы заслуживаем эту позицию и попытаемся это доказать".

Поединок Ливерпуль — Манчестер Юнайтед состоится в воскресенье, 17 января. Начало в 18:30 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что букмекеры считают фаворитом матча Ливерпуль.

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