Англия

Завершился матч 19-го тура АПЛ.

В поединке 19-го тура английской Премьер-лиги Вест Хэм в родных стенах сумел удержать минимальную победу над Бернли.

Отметим, что Андрей Ярмоленко вышел на замену на 82-й минуте встречи, но результативными действиями не отличился.

Вест Хэм — Бернли 1:0

Гол: Антонио, 9

Вест Хэм: Фабьянски — Цоуфал, Доусон, Огбонна, Крессуэлл — Боуэн (Ярмоленко, 82), Райс, Бенрахма (Лансини, 68), Соучек, Форнался — Антонио

Бернли: Поп — Питерс, Ми, Тарковски, Лоуон — Брэйди, Браунхилл, Вествуд, Гудмунссон (МакНил, 46) — Барнс (Выдра, 63), Вуд (Родригес, 72)

Предупреждения: Соучек, Огбонна — Барнс